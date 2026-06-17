Защо синът на Зидан пазеше с маска срещу Меси и компания

Синът на Зидан дебютира на световното първенство за Алжир срещу Аржентина, носейки необичайна маска. Но той можеше да пропусне турнира изобщо.

Интересът към този мач естествено се съсредоточи около Лионел Меси. Легендата направи хеттрик за успеха с 3:0. Но имаше и други интересни нюанси. И един такъв детайл беше маската на Лука Зидан.

Лука е може би най-успешният от синовете на Зинедин Зидан във футбола. Той играе за "Гранада", а миналата година смени спортното си гражданство от френско на алжирско и получи предложение да играе за родината на предците си. А сега – първото му световно първенство!

Но Зидан-младши едва не го пропусна. На 26 април в мача от 27-ия кръг на Сегунда Дивисион срещу "Алмерия", вратарят получи сериозна травма на лицето след сблъсък с противниковия нападател Талис.

Първоначално беше диагностициран със сътресение на мозъка, вратарят по-късно беше диагностициран с фрактура на челюстта и брадичката. Нямаше гаранции, че играчът ще се възстанови навреме за Световното първенство.

В крайна сметка Лука все пак отиде с Алжир на Световното първенство през 2026 г. И дебютира там! Ще трябва обаче да играе известно време, носейки специална маска от въглеродни влакна, която обгражда лицето му. Това изглежда доста необичайно, тъй като маските на играчите обикновено изглеждат малко по-различно след контузии.

Досега маската не е помогнала много на Зидан – той пусна три гола от Меси, като направи няколко грешки.