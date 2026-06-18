Роналдо вече 10 мача без гол на големи турнири, а Меси с 10 на световно след 35 г.

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Интересно съвпадение с цифрата 10 се получи след първите мачове на световното за символите на футбола през XXI век Кристиано Роналдо и Лионел Меси.

Португалецът бе кръгла нула във всяко отношение при ремито 1:1 срещу ДР Конго.

16 часа по-рано завърши мачът, в който Меси донесе с хеттрик победата на Аржентина с 3:0 над Алжир.

За Роналдо двубоят с африканския тим бе 10-и поред на голямо първенство, в който той не се разписва.

За последно 41-годишният в момента нападател отбеляза за Португалия на мондиал 2022 в Катар от дузпа в откриващия мач срещу Гана, завършил с победа 3:2 за неговата родина.

В следващите 4 мача от предходното световно Роналдо не вкара, както и в 5-те от Евро 2024. За да дойде този с ДР Конго.

От своя страна с хеттрика си срещу Алжир Меси вече има 10 гола на световни, след като е навършил 35 г. Преди това попаденията му са 6.

На предишното световното Меси помогна със 7 попадения за титлата.