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Гана и Панама излизат на терена след шедьовъра, сътворен от англичани и хървати (съставите)

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Гана и Панама ще стартират участието си на световното първенство на стадиона „БМО Фийлд" в Торонто час след края на най-качествения мач на досега между Англия и Хърватия, завършил 4:1.

И африканците, и централоамериканците са наясно, че положителният резултат тук е жизненоважен, предвид факта, че делят група L с явните европейски фаворити.

Ето стартовите състави.

Гана: Лоурънс Ами Зиги, Марвин Сена, Джонас Аджетей, Джером Опоку, Гидеон Менса, Антоан Семеньо, Елиша Овусу, Калеб Йиренкил, Ернест Нуамах, Камалдин Сулемана, Джордън Айо.

Панама: Орландо Москера, Сесар Блекман, Джовани Рамос, Хосе Кордоба, Андрес Андраде, Майкъл Мурийо, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Хосе Родригес, Поел Барсенас.

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