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Германия би трябвало да играе финал на световното и да загуби, ако важи правилото +12.

12 г. след всяка от първите 3 от общо 4-те титли за бундестима той е играл за златото на мондиал и остава със сребро.

Първо германците стават планетарен шампион през 1954-а.

12 г. по-късно падат във финала от Англия с 2:4.

През 1974-а бундестимът отново е първенец, а след дузина години губи 2:3 от Аржентина в Мексико.

На мондиал 1990 Германия пак триумфира. На този през 2002 г. отстъпва във финала с 0:2 срещу Бразилия.

Последната си световна титла немците спечелиха в Бразилия преди 12 г. А на мондиал 2026 стартираха със 7:1 над Кюрасао, което на практика ги праща на 1/16-финал.