Последният дебютант Узбекистан вкара за 1:1 срещу Колумбия на "Ацтека", но накрая рухна до 1:3

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Узбекистан се изправи пред труден дебют на световни финали на емблематичния стадион „Ацтека" в Мексико Сити срещу Колумбия и в крайна сметка загуби с 1:3.

Южноамериканците също имаха какво да доказват, след като пропуснаха мондиала през 2022 г. в Катар.

След като удариха греда в средата на полувремето момчетата на треньора Нестор Лоренсо успяха да вкарат първи в 41-ата минута.

Луис Диас центрира в наказателното поле и намери Даниел Муньос, който укроти топката и я прати покрай вратаря Юсупов в мрежата.

В 60-ата минута обаче узбекът Абосбек Файзулаев стигна до неловко избитата от вратаря Камило Варгас при удар на Елдор Шомуродов топка и от половин метър изравни с глава.

Играчите от бившата съветска република определено заслужаваха тази радост, но за тяхно съжаление тя продължи само 5 минути.

Една от звездите на Колумбия Луис Диас беше изведен от Густаво Пуерта в наказателното поле показа брилянтно хладнокръвие в наказателното поле, за да направи резултата 2:1.

В последните минути на мача Узбекистан натисна сериозно, а колумбийците се ограничаваха да дебнат за контраатаки. При една от тях, чак в 99-ата минута Хаминтон Кампас направи 3:1. Той скочи най-високо, за да засече с глава перфектно центриране на Кучо Ернандес като прати топката от близко разстояние в долния ляв ъгъл. ВратарятУткир Юсупов беше безпомощен.

В оставащите секунди узбеките все пак успяха да нацелят напречната греда след страхотен шут на Бехруз Каримов.

Снимка: РОЙТЕРС

След шест поредни участия в елиминационните фази на купата на Азия Узбекистан най-накрая имаше шанс да се покаже и на световната сцена след превъзходно представяне в квалификациите (10 победи, 5 равенства, 1 загуба), като единствената загуба там беше от Катар с 2:3.

Отборът от Средна Азия допусна само седем гола в последните си десет квалификации и след като си осигуриха мястото на най-престижната сцена, „Белите вълци" се обърнаха към шампиона на световното през 2006 г. Фабио Канаваро да им стане мениджър.

Фабио Канаваро Снимка: РОЙТЕРС

Той ги ръководеше при загубите им приятелските мачове преди световното срещу Канада (0:2) и Нидерландия (1:2) и двете окуражаващи представяния може би са вдъхнали вярата, че могат да вземат някоя шокираща победа тук.

След третото място в квалификациите за КОНМЕБОЛ, в които отбеляза 28 гола, Колумбия ще се класира за първи път на финалите на световно първенство от 2018 г.

"Лос Кафетерос" достигнаха до елиминационните фази тогава и през 2014 г., като и в двата случая спечелиха групите си с общо 5 победи и една загуба.

Сегашният наставник Нестор Лоренсо работеше като помощник и в двете кампании, а сега отборът му спечели пет от осем мача от последните световни квалификации (1 победа, 2 загуби), така че вицешампионът на последната Копа Америка през 2024 г. изглеждат добре позиционирани за още успехи тук.

Ето стартовите състави.

Узбекистан: Уткир Юсупов, Абдукодир Хусанов, Абдула Абдулаев, Рустам Ашурматов, Бехруз Каримов, Акмал Мозговой, Отабек Шукуров, Шерзод Нарулаев, Абосбек Файзулаев, Остон Урунов, Елдор Шомуродов.

Колумбия: Камило Варгас, Даниел Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Густаво Пуерта, Хегферсон Лерма, Джон Ариас, Хамес Родригес, Луис Суарес, Луис Диас.