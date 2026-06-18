Последният дебютант Узбекистан вкара за 1:1 срещу Колумбия на "Ацтека", но накрая рухна до 1:3

Узбекистан се изправи пред труден дебют на световни финали на емблематичния стадион „Ацтека" в Мексико Сити срещу Колумбия и в крайна сметка загуби с 1:3.
Южноамериканците също имаха какво да доказват, след като пропуснаха мондиала през 2022 г. в Катар.
След като удариха греда в средата на полувремето момчетата на треньора Нестор Лоренсо успяха да вкарат първи в 41-ата минута.
Луис Диас центрира в наказателното поле и намери Даниел Муньос, който укроти топката и я прати покрай вратаря Юсупов в мрежата.
В 60-ата минута обаче узбекът Абосбек Файзулаев стигна до неловко избитата от вратаря Камило Варгас при удар на Елдор Шомуродов топка и от половин метър изравни с глава.
Играчите от бившата съветска република определено заслужаваха тази радост, но за тяхно съжаление тя продължи само 5 минути.
Една от звездите на Колумбия Луис Диас беше изведен от Густаво Пуерта в наказателното поле показа брилянтно хладнокръвие в наказателното поле, за да направи резултата 2:1.
В последните минути на мача Узбекистан натисна сериозно, а колумбийците се ограничаваха да дебнат за контраатаки. При една от тях, чак в 99-ата минута Хаминтон Кампас направи 3:1. Той скочи най-високо, за да засече с глава перфектно центриране на Кучо Ернандес като прати топката от близко разстояние в долния ляв ъгъл. ВратарятУткир Юсупов беше безпомощен.
В оставащите секунди узбеките все пак успяха да нацелят напречната греда след страхотен шут на Бехруз Каримов.
След шест поредни участия в елиминационните фази на купата на Азия Узбекистан най-накрая имаше шанс да се покаже и на световната сцена след превъзходно представяне в квалификациите (10 победи, 5 равенства, 1 загуба), като единствената загуба там беше от Катар с 2:3.
Отборът от Средна Азия допусна само седем гола в последните си десет квалификации и след като си осигуриха мястото на най-престижната сцена, „Белите вълци" се обърнаха към шампиона на световното през 2006 г. Фабио Канаваро да им стане мениджър.
Той ги ръководеше при загубите им приятелските мачове преди световното срещу Канада (0:2) и Нидерландия (1:2) и двете окуражаващи представяния може би са вдъхнали вярата, че могат да вземат някоя шокираща победа тук.
След третото място в квалификациите за КОНМЕБОЛ, в които отбеляза 28 гола, Колумбия ще се класира за първи път на финалите на световно първенство от 2018 г.
"Лос Кафетерос" достигнаха до елиминационните фази тогава и през 2014 г., като и в двата случая спечелиха групите си с общо 5 победи и една загуба.
Сегашният наставник Нестор Лоренсо работеше като помощник и в двете кампании, а сега отборът му спечели пет от осем мача от последните световни квалификации (1 победа, 2 загуби), така че вицешампионът на последната Копа Америка през 2024 г. изглеждат добре позиционирани за още успехи тук.
Ето стартовите състави.
Узбекистан: Уткир Юсупов, Абдукодир Хусанов, Абдула Абдулаев, Рустам Ашурматов, Бехруз Каримов, Акмал Мозговой, Отабек Шукуров, Шерзод Нарулаев, Абосбек Файзулаев, Остон Урунов, Елдор Шомуродов.
Колумбия: Камило Варгас, Даниел Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Густаво Пуерта, Хегферсон Лерма, Джон Ариас, Хамес Родригес, Луис Суарес, Луис Диас.