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https://www.24chasa.bg/sport/article/23064809 www.24chasa.bg

Задава се най-скъпият изходящ трансфер в историята на Висшата лига

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Трима аржентинци и един французин са носителите на индивидуалните награди на световното - Енцо Фернандес, Емилиано Мартинес, Лионел Меси, и Килиан Мбапе.

"Реал" е готов да счупи рекорда по най-скъпия изходящ трансфер във Висшата лига. Грандът от Мадрид се е разбрал с халфа на "Челси" Енцо Фернандес за договор до 2032 година, твърди журналистът Николо Шира в социалните мрежи.

"Реал" е готов да плати колосалните 138 млн. евро (120 млн. лири) за правата на световния шампион с Аржентина. 

 Аржентинецът е основната цел на испанския гранд през лятото и може да стане третия най-скъп трансфер след тези на Неймар и Клиан Мбапе от "Барселона" и "Монако" в "Пари Сен Жермен".

Трима аржентинци и един французин са носителите на индивидуалните награди на световното - Енцо Фернандес, Емилиано Мартинес, Лионел Меси, и Килиан Мбапе.
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