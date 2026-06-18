Задава се най-скъпият изходящ трансфер в историята на Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Реал" е готов да счупи рекорда по най-скъпия изходящ трансфер във Висшата лига. Грандът от Мадрид се е разбрал с халфа на "Челси" Енцо Фернандес за договор до 2032 година, твърди журналистът Николо Шира в социалните мрежи.

"Реал" е готов да плати колосалните 138 млн. евро (120 млн. лири) за правата на световния шампион с Аржентина.

Аржентинецът е основната цел на испанския гранд през лятото и може да стане третия най-скъп трансфер след тези на Неймар и Клиан Мбапе от "Барселона" и "Монако" в "Пари Сен Жермен".