"Септември" преподписа с капитана Галин Иванов

„Септември" (София) удължи договора на своя капитан Галин Иванов, съобщават от клуба.

„Има футболисти, които печелят мачове. Има и такива, които изграждат култура, водят с личен пример и вдъхновяват всяко следващо поколение. Галин е именно такъв човек. Със своя професионализъм, лидерство и отдаденост той се превърна в символ на ценностите, които „Септември" отстоява. На терена е капитан, а извън него - пример за младите футболисти, които всеки ден вървят по неговите стъпки. Предстоят нови предизвикателства, нови битки и нови рекорди", написаха от столичния клуб.

38-годишният бивш национал на България има над 400 мача в елита на страната.