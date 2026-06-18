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"Септември" преподписа с капитана Галин Иванов

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Галин Иванов върти салто след гол. Снимка: Startphoto.bg

„Септември" (София) удължи договора на своя капитан Галин Иванов, съобщават от клуба.

„Има футболисти, които печелят мачове. Има и такива, които изграждат култура, водят с личен пример и вдъхновяват всяко следващо поколение. Галин е именно такъв човек. Със своя професионализъм, лидерство и отдаденост той се превърна в символ на ценностите, които „Септември" отстоява. На терена е капитан, а извън него - пример за младите футболисти, които всеки ден вървят по неговите стъпки. Предстоят нови предизвикателства, нови битки и нови рекорди", написаха от столичния клуб.

38-годишният бивш национал на България има над 400 мача в елита на страната.

Галин Иванов върти салто след гол.

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