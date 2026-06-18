ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При катастрофи в Добричко пострадаха румънец и дет...

Времето София 25° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23065458 www.24chasa.bg

Гръцки гранд с нова оферта за сърбин от "Лудогорец", предлага 7,5 млн. евро

1304
Петър Станич ликува след гол. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Ръководството на „Олимпиакос" е изпратило подобрена оферта от 7,5 милиона евро до „Лудогорец" за сръбския национал Петър Станич, съобщават в Гърция.

Първото предложение от 6 милиона евро е било отхвърлено, тъй като разградчани настояват за 10 милиона евро.

24-годишният полузащитник направи силен сезон с 16 гола и 13 асистенции в 55 мача, превръщайки се и в най-добър реализатор в Лига Европа със 7 попадения.

Сериозен интерес към Станич има и от други чуждестранни клубове, сред които „АЗ Алкмаар" (Нидерландия), „Бетис" и „Севиля" (Испания), Ковънтри" и други отбори от Англия. Твърди се, офанзивният футболист е набелязан и от италианския гранд „Милан".

До момента „Лудогорец" вече е отказал и друга оферта за играча на стойност 7 милиона евро.

Петър Станич ликува след гол. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание