Гръцки гранд с нова оферта за сърбин от "Лудогорец", предлага 7,5 млн. евро

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Ръководството на „Олимпиакос" е изпратило подобрена оферта от 7,5 милиона евро до „Лудогорец" за сръбския национал Петър Станич, съобщават в Гърция.

Първото предложение от 6 милиона евро е било отхвърлено, тъй като разградчани настояват за 10 милиона евро.

24-годишният полузащитник направи силен сезон с 16 гола и 13 асистенции в 55 мача, превръщайки се и в най-добър реализатор в Лига Европа със 7 попадения.

Сериозен интерес към Станич има и от други чуждестранни клубове, сред които „АЗ Алкмаар" (Нидерландия), „Бетис" и „Севиля" (Испания), Ковънтри" и други отбори от Англия. Твърди се, офанзивният футболист е набелязан и от италианския гранд „Милан".

До момента „Лудогорец" вече е отказал и друга оферта за играча на стойност 7 милиона евро.