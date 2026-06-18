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Двукратен шампион с "Левски" подписа с "Нефтохимик"

Велизар Маджаров

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Константин Чипев Снимка: Startphoto.bg

Двукратен шампион с "Левски" през 2024 и 2025 година подписа договор за един сезон с "Нефтохимик 2010". Либерото Константин Чипев през изминалата кампания носеше екипа на другия бургаски отбор в елита "Дея Спорт". Като част от "сините", 20-годишният волейболист има спечелени още купа и Суперкупа на България.  Европейски вицешампион е с България за младежи до 20 години през 2024-та, има и бронз от европейското до 18 години през 2022-ра.

В "Нефтохимик" Чипев ще се конкурира за титулярно либеро с проектонационала от селекцията на Джанлоренцо Бленджини - Ясен Петров, с който са връстници.

Вицешампионите от Бургас от миналия сезон вече обявиха като нови попълнения разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев, центъра Димитър Чавдаров и универсалния Цветелин Цветанов, който ще бъде ползван на две позиции, като посрещач и диагонал.

"Нефтохимик" търси още подсилване с две четворки от чужбина.

Константин Чипев

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