Любо Пенев привлече 5-има българи в "Локо" (Сф), синът му е сред тях

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Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков официално са част от "Локо" (Сф), обявиха от клуба.

Те са първите привлечени играчи от новия треньор Любо Пенев. Николас е негов син.

Димитър Костадинов е на 26 години и идва от „Черноморец" (Бургас). Атакуващият полузащитник е носил екипите на „Септември", „Царско село", „Левски" и италианския „Кротоне" преди да се завърне в родния си клуб и да направи много силен сезон във Втора лига.

Марк-Емилио Папазов пристига като голмайстор на втория ни ешалон. С екипа на ЦСКА II 22-годишният атакуващ футболист наниза 18 попадения, има мачове и за първия отбор на ЦСКА, както и периоди под наем в „Хебър" и „Ботев" (Враца). Юношеската му кариера започна именно от стадион „Локомотив".

Николас Пенев е юноша на ЦСКА. 21-годишният Пенев е с 46 мача и 4 попадения в българския елит. Носил е екипите и на „Хебър" (Пазарджик) и „Локомотив" (Пловдив).

Калоян Костов е юноша на „Септември" и португалския „Бенфика". Двуметровият централен бранител през последните две години изигра 24 мача с екипа на пловдивския „Локомотив".

Цветан Цветков е едва на 17 години и е юноша на „Левски". Един от най-добрите вратари в България за възрастта си ще пази в Елитната юношеска група и ще се готви наравно с първия отбор, попивайки опит от Мартин Величков и Александър Любенов.

В същото време "Локо" се раздели с Джордън Айб и Иван Лагунджич.

Двамата не влизат в плановете на Пенев и договорите им бяха прекратени по взаимно съгласие.

30-годишното английско крило Айб, който в кариерата си е играл и за "Ливърпул", записа 9 мача с 1 асистенция за "железничарите" през пролетта.

27-годишният хърватския десен халф-бек записа едва три участия с екипа на столичани, като само веднъж започна като титуляр.