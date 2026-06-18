Нов директор в "Левски"

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Емилио Ларас Лопес е новият директор на Детско-юношеската школа на ПФК „Левски". Испанският специалист притежава лиценз "ПРО" и има дълга кариера в Испания, като най-голяма част от нея преминава в "Реал" (Сарагоса).

Новият шеф на ДЮШ на шампионите е работил с предводителя на първия тим Хулио Веласкес. Това се случва в "Реал" (Сарагоса).

Заедно с него на стадион "Георги Аспарухов" пристига и Карлос Санчес Мартинес, който ще бъде новият главен методист.

Досегашният директор на "Академия Левски" Елин Топузаков остава в екипа в ролята на заместник-директор.

Емилио Ларас е роден на 19 февруари 1968 година в Сарагоса (Испания). Притежава треньорски лиценз „UEFA PRO". Стартира треньорската си кариера през юли 2009 година като старши треньор на испанския клуб „Ла Муела". Кариерата му като старши треньор преминава изцяло в Испания, като води още втория отбор на „Илуека", „Ендеса Андроа", „ФК Андора", „Теруел", „Реал" (Сарагоса), „Саринена", „Ебро", „Расинг" (Ферол) и „Депортиво Арагон". В „Реал" (Сарагоса) пък е работил с треньора на „сините" Хулио Веласкес.

"ПФК "Левски" пожелава много успехи и щастливи мигове на Емилио Ларас на стадион "Георги Аспарухов", написа от "сините".