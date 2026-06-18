"Лудогорец" започва подготовка без треньора си, бил болен

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Микаел Старе, заедно със своите колеги Кристофер Аугустсон и Джон Филипс, ще изведе "Лудогорец" за първата тренировка от лятната подготовка тази вечер.

Отборът стартира подготовката си на клубната база в Разград, където ще остане до 26 юни.

Старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо в момента е в болничен.

Микаел Старе, който е помощник на Хьогмо, ще може да разчита на всички налични футболисти, с изключение на националните състезатели, които бяха ангажирани с представителните си отбори в началото на юни и получиха по-дълга почивка. Старе води разградчани в последните няколко мача от миналия сезон.

Планираната за утре (19 юни) пресконференция се отлага с няколко дни. По време на брифинга ръководството на клуба ще отговори на всички актуални въпроси и ще представи бъдещи партньорства и инициативи.

"Лудогорец" за първи път, откакто е в елита на България, не стана шампион през миналия сезон. Разградчани завършиха на 3-о място и ще започнат участието си в Европа от кръг II на Лигата на конференциите. Там съперник ще е "Апоел" (Тел Авив), където играе националът Андриан Краев.