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https://www.24chasa.bg/sport/article/23067237 www.24chasa.bg

МОК възстанови финансирането на БОК след близо година

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Международният олимпийски комитет (МОК) Снимка: Пиксабей

Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Българския олимпийски комитет, което беше замразено близо една година. Това стана, след като Весела Лечева беше вписана като председател на БОК, а МОК прие документите, удостоверяващи това. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 г. ръководство на Олимпийския комитет не можеше да встъпи в длъжност.

Получените средства са по програмата „Олимпийска солидарност" и са за вече проведени събития и дейности, за които БОК дължеше пари на различни контрагенти.

„За пореден път се убедихме, че МОК действа по ясни алгоритми и критерии, така че да подпомага максимално дейността на Националните олимпийски комитети", коментира генералният секретар Данаил Димов.

В момента БОК обновява своите информационни канали, като в скоро време в сайта ще са достъпни програмите, по които спортисти, треньори, специалисти и федерации могат да кандидатстват.

Международният олимпийски комитет (МОК)

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