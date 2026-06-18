В Португалия: Роналдо е проблемът, смазан е от напрежението

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Португалската преса оцени представянето на Португалия срещу тима на Демократична Република Конго като "жалко", като смята, че Роналдо "е проблем", обобщава АФП, цитирана от БТА.

"Кристиано Роналдо изглежда смазан от напрежението. На този етап самият той е проблем. Но Португалия се е запътила към пропастта заради упоритостта си да не види това, което е очевидно", подчертава хроникьорът във вестник "А Бола" Луиш Матеуш.

Посочвайки липсата на ефикасност на петкратния носител на "Златната топка" Роналдо, който е на 41 години, "А Бола" му даде оценка. "КР7 изигра 90 минути и пропусна две положения по нетипичен начин."

"Лош резултат, ужасно представяне", пише на първата си страница вестник "Публико". Според изданието тимът на Португалия "остава заложник на вярата в Роналдо, но тази вяра не стига и още повече при това състояние на играча."

Друг журналист на "А Бола" Александре Коща критикува "бавната и предвидима" игра на Португалия, като прави заключение, че е трудно да се разбере как един отбор с толкова индивидуално качество успява да направи толкова малко.

На страниците на вестник "Рекорд" директорът Бернардо Рибейро определя представянето на Португалия като "жалко" и призовава тима "да направи много повече".

"Равенството срещу ДР Конго не е трагичен резултат, но представянето спука балона на оптимизма", пише журналистът Сержио Критинас.