След "Лудогорец" Руи Мота ще води отбор в III лига на Германия

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Уволненият миналата есен от "Лудогорец" Руи Мота си намери нов отбор.

Днес 47-годишният португалец бе обявен за наставник на третодивизионния германски "Валдхоф" (Манхайм).

Мота заменя Люк Холц от Люксембург, който пое френския "Мец".

Мота пристигна миналото лято в Разград. Според мнозина той носи голяма част от вината след 14 титли поред "Лудогорец" да не спечели нищо през изминалия сезон.

Сега Мота ще работи в доста различна среда. След като водеше "Лудогорец" в Лига Европа, му предстоят мачове в III лига на Германия.

Преди България той работи в Армения и Грузия.