ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ударил жена си с метална стойка на телефон в с...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23067408 www.24chasa.bg

След "Лудогорец" Руи Мота ще води отбор в III лига на Германия

1256
Руи Мота Снимка: Startphoto.bg

Уволненият миналата есен от "Лудогорец" Руи Мота си намери нов отбор.

Днес 47-годишният португалец бе обявен за наставник на третодивизионния германски "Валдхоф" (Манхайм).

Мота заменя Люк Холц от Люксембург, който пое френския "Мец".

Мота пристигна миналото лято в Разград. Според мнозина той носи голяма част от вината след 14 титли поред "Лудогорец" да не спечели нищо през изминалия сезон.

Сега Мота ще работи в доста различна среда. След като водеше "Лудогорец" в Лига Европа, му предстоят мачове в III лига на Германия.

Преди България той работи в Армения и Грузия.

Руи Мота

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание