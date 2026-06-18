След "Лудогорец" Руи Мота ще води отбор в III лига на Германия

Уволненият миналата есен от "Лудогорец" Руи Мота си намери нов отбор.
Днес 47-годишният португалец бе обявен за наставник на третодивизионния германски "Валдхоф" (Манхайм).
Мота заменя Люк Холц от Люксембург, който пое френския "Мец".
Мота пристигна миналото лято в Разград. Според мнозина той носи голяма част от вината след 14 титли поред "Лудогорец" да не спечели нищо през изминалия сезон.
Сега Мота ще работи в доста различна среда. След като водеше "Лудогорец" в Лига Европа, му предстоят мачове в III лига на Германия.
Преди България той работи в Армения и Грузия.