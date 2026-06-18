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България тръгна с победа на боксовия турнир в Чехия

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Сами Халил осигури отличен старт за България на международния турнир по бокс „Усти над Лабем". На ринга в Чехия той победи германеца Тимон Вундерлих. В категория до 75 килограма националът ни се справи със съперника с категоричното 5:0 съдийски гласа. Така Сами се класира за полуфиналите, където утре ще се изправи срещу Филип Акилов (Унгария).

Днес ни очакват още два мача с българско участие. Около 19:30 часа Роселин Бачевски (90 кг) ще се изправи срещу Левенте Киш (Унгария). Малко след него Йордан Морехон (+90 кг) ще боксира с Ахмед Хагаг (Австрия).

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