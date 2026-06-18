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Григор Димитров загуби от французин в Дъблин

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Григор Димитров

Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на турнира по тенис от категорията "Чалънджър" в Дъблин.

Бившият №3 в света загуби 3:6, 6:7 (9:11) от Кириан Жаке (Фр). Димитров допусна пробив още в началото на мача, във втория сет спаси мачбол. В тайбрека водеше 4:0, но не успя да се възползва от преднината си.

Така той си тръгва от Ирландия с 12 точки и в момента е 162-и в ранглистата. През следващата седмица Григор трябва да играе на турнира от календара на АТП в Майорка (пак на трева), а после ще участва на "Уимбълдън" с покана от оргазаторите. 

Григор Димитров

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