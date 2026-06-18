Головете на Холанд срещу Ирак са предизвикали земни вибрации в Норвегия

Головете на Ерлинг Браут Холанд (2) при победата на Норвегия с 4:1 срещу Ирак на Мондиал 2026 са предизвикали реални земни вибрации в родината му.
Те са отчетени от сеизмологичния институт НОРСАР.
Високочувствителна станция в град Берген е уловила ясни сигнали точно в 29-ата и 43-ата минута на мача, когато влязоха двете попадения на нападателя.
Според специалистите тези микротрусове не са природно явление, а са резултат от мощната, едновременна радост и скачане на хилядите норвежки фенове, гледащи двубоя пред екраните.