Стана ясен щабът на Любо Пенев, "Локо" (Сф) замина на лагер с 20 българи от общо 23-ма в групата

Щабът на новия старши треньор на „Локо" (Сф) Любослав Пенев е изцяло окомплектован.
Атанас Стоилов ще бъде помощник-треньор, Никола Солаков - кондиционен, Мартин Митев ще отговаря за вратарите, а Димитър Андонов ще бъде анализатор.
23-ма футболисти отпътуваха за лагера в Банско, като 20 от тях са българи.
ВРАТАРИ:
Александър Любенов
Мартин Величков
Цветан Цветков
ЗАЩИТНИЦИ:
Реян Даскалов
Божидар Кацаров
Никола Нейчев
Калоян Костов
Райън Бидунга (Конго)
Михаил Захариев
Ангел Лясков
ПОЛУЗАЩИТНИЦИ:
Красимир Станоев
Красимир Милошев
Кристиян Чачев
Ерол Дост
Димитър Костадинов
Адил Тауи (Франция)
Митко Митков
Емил Геров
НАПАДАТЕЛИ:
Кауе Карузо (Бразилия)
Николас Пенев
Марк-Емилио Папазов
Георги Минчев
Спас Делев