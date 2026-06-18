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Стана ясен щабът на Любо Пенев, "Локо" (Сф) замина на лагер с 20 българи от общо 23-ма в групата

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Любослав Пенев Снимка: Снимки: Георги Кюрпанов

Щабът на новия старши треньор на „Локо" (Сф) Любослав Пенев е изцяло окомплектован.

Атанас Стоилов ще бъде помощник-треньор, Никола Солаков - кондиционен, Мартин Митев ще отговаря за вратарите, а Димитър Андонов ще бъде анализатор.

23-ма футболисти отпътуваха за лагера в Банско, като 20 от тях са българи.

ВРАТАРИ:

Александър Любенов

Мартин Величков

Цветан Цветков

ЗАЩИТНИЦИ:

Реян Даскалов

Божидар Кацаров

Никола Нейчев

Калоян Костов

Райън Бидунга (Конго)

Михаил Захариев

Ангел Лясков

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ:

Красимир Станоев

Красимир Милошев

Кристиян Чачев

Ерол Дост

Димитър Костадинов

Адил Тауи (Франция)

Митко Митков

Емил Геров

НАПАДАТЕЛИ:

Кауе Карузо (Бразилия)

Николас Пенев

Марк-Емилио Папазов

Георги Минчев

Спас Делев

Любослав Пенев

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