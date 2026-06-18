Арестуваха бивш македонски шеф на футбола, 25-ма са обвинени, че присвоили 2,4 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият президент на Футболната федерация на Македония (ФФМ) Илчо Горгиоски и финансовата ръководителка от неговия мандат Олгица Младеновска са задържани в Скопие при мащабна акция на финансовата полиция и МВР, съобщават медии в съседката ни.

Наказателни обвинения са повдигнати срещу общо 11 физически и 14 юридически лица.

Те са за присвояване на 2,4 милиона евро от федерацията. Действията са резултат от многогодишно разследване на дейността на централата.

Горгиоски ръководи федерацията в периода 2012–2018 г. Неговият наследник на поста, Муамед Сейдини, също беше арестуван по-рано за присвояване на 700 000 евро от УЕФА, предназначени за стадиона в Охрид.