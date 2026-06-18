Когато вратарите играят повече от CR7

Лидерът на Португалия: Все още е само началото

Очакваният отговор на Кристиано Роналдо, или CR7 на хеттрика на Лионел Меси, така и не се състоя в двубоя Португалия - ДР Конго. Напротив, един от най-великите играчи за всички времена бе оприличен на пилон, което не бе далеч от истината.

За първото полувреме Кристиано докосна топката само 15 пъти, като единият бе да изпълни начален удар. За целия мач - 25. Неговите съотборници Витиня и Араужо завършиха със 134 и 109 съответно. Или разлика от пет пъти. От тези 25 докосвания само 5 бяха в наказателното поле, опита три удара - всичките неточни. Нито веднъж не е тръгнал на дрибъл, а е участвал едва в три единоборства. Дал е 19 точни от 21 паса.

На този фон излиза, че двамата вратари в мача са играли повече с топката от световната суперзвезда, която си остана само с рекорда за най-възрастен полеви играч в историята на световните. Той докосна терена на 41 години и 132 дни, което едва ли ще бъде подобрено в скоро време. Вратарят на Португалия Диого Коща е докоснал топката 37 пъти, а е дал 24 точки от 29 паса. По-голям крах за Кристиано едва ли има.

Вратарят на ДР Конго Лионел Мпаси-Нзау също е играл повече от него с топката - 35. И пасовете му са повече, но неточни.

На този фон статистиката на Меси от победата над Алжир не е много по-впечатляваща, но доста по-ефективна. Аржентинецът има 57 докосвания до топката, като само 4 са в наказателното поле на противника, 30 точни от 37 паса, 6 удара, но е вкарал три гола. Меси не е сполучил при два дрибъла и е участвал в 8 единоборства.

Роналдо обаче не би трябвало да носи огромна вина за представянето си, защото просто съотборниците му така и не играха с него, особено през първото полувреме.

“Не стартирахме както очаквахме. Но това бе само първият мач. Запазете спокойствие и ни подкрепяйте”, написа Кристиано на привържениците в социалните мрежи.

Някои припомниха, че на миналото световно и Аржентина стартира зле срещу доста по-слаб отбор като Саудитска Арабия, но накрая спечели титлата.

