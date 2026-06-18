Светът се прехласна по Англия на Тухел

Хари Кейн с няколко рекорда

Първото завъртане от груповата фаза на световното първенство завърши и вече има нов изявен фаворит за спечелването му. И това не е Франция. Нито пък Германия или Аржентина. А Англия. С показаното от селекцията на Томас Тухел срещу Хърватия (победа 4:2) родината на футбола се превърна в основен претендент за мнозина да вдигне титлата в края на турнира. И то при все че още сме в самото начало. Но просто англичаните, които винаги тръгват с голямата кошница, този път наистина показаха, че най-накрая могат да приберат голямо отличие. И за всичко това заслугата е най-вече на треньора им Томас Тухел. Германецът за пореден път демонстрира колко голям тактик е. И че неслучайно бе избран за предводител на британците, които все малко не им достига за нещо голямо. Дали Томас Тухел е събудил спящ гигант?

Това е основната теза на всички световни издания след победата на англичаните над хърватите в първия им мач от груповата фаза на мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

Дори германците похвалиха представянето на Англия и го нарекоха “експлозия”, а заглавието гласеше: “Това беше най-добрият мач на световното първенство”.Френският вестник “Екип” е още по-силен в похвалите си към отбора на Тухел, наричайки представянето му “майсторски клас”, “чисто забавление” и “страхотно шоу”.

В Нидерландия De Telegraaf просто определи победата като “ослепителна”.

Доминацията на Англия над сребърния и бронзов медалист от последните 2 световни първенства се потвържвава и от статистиката. Или по-точно колко много британците са смачкали иначе силния тим на Хърватия. Четата на Тухел отправи 11 удара към вратата тази вечер срещу съперника, най-много в мач от световното първенство по футбол от 1998 г.

Успехът над Хърватия е първата победа на Англия на световното първенство срещу отбор, класиран в топ 15 на ФИФА (Хърватия е на 11-ата позиция). За последно футболистите от Острова спечелиха през 2002 г., когато надвиха Аржентина (номер 3 по онова време) в групите на турнира в Южна Корея и Япония. По този начин бе сложен край на серия от девет мача без победа (2 равенства, 7 загуби).

Иначе вечерта за англичаните бе белязана и от редица рекорди. Отбелязалият 2 гола за успеха лидер на британците Хари Кейн влезе в топ 10 за попадения на мондиали. Лидерът на Англия 10 пъти се е разписвал на най-големия футболен форум. Така той дели първото място за родината си с иконата Гари Линекер.

Откакто пък лидерът на Англия се присъедини към “Байерн” преди 3 г., Кейн е участвал в общо 200 гола за клубния и националния отбор. Впечатляващо е, че го прави в 178 мача. А статистиката му е 168 попадения и 32 асистенции.

С гола си от дузпа, за да открие резултата, пък Кейн вече е едноличен лидер по отбелязани дузпи на световни първенства.

Като тук говорим само за редовно време. До момента крал Хари, както феновете на Англия го наричат, 5 пъти е реализирал от 11-метров наказателен удар.

На всичкото отгоре Кейн влезе и в още един елитен клуб. Той е вторият играч на Англия след друга икона - Дейвид Бекъм, който бележи на 3 поредни световни финали.

Върхово постижение записа и друг от голмайсторите за Англия - Джуд Белингам. Асът на “Реал” (М) стана най-младият европейски футболист в историята, записал участия на четири големи турнира със своя национален отбор. Звездата е на 22 години и 353 дни.

Че Англия на Тухел е основен фаворит за титлата от мондиала, сочи и историята. За последно британците печелят мач на световно с 4:2 преди 60 г. Или точно когато печелят единствената си световна титла на домашното първенство. Тогава те побеждават Германия във финала с този резултат.



Хари Кейн с няколко рекорда