Волейболистките ни донесоха неописуема радост на 8000 в Банкок, Тайланд би България 3:0

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Неописуема радост на 8000 зрители в зала Indoor Stadium Huamarkв Банкок донесоха българските националки по волейбол.

Воденият от Марчело Абонданца тим падна 0:3 (22:25, 20:25, 17:25) от домакина Тайланд, за който това бе първа победа в Лигата на нациите.

След загубата нашите се смъкнаха на 17-ото предпоследно място в класирането. Те имат 1 победа и 4 поражения с 3 т.

Тайландките пък се измъкнаха с 1, 4, 6 и вече са 14-и.

Двубоят днес бе огромен шанс за България да запише втора победа, но вместо това се превърна в кошмар.

Националките изпуснаха първия гейм, след като водеха в него с 19:13. Последва прогресивно затъване, което вбеси Абонданца. Италианецът едва сдържаше нервите си на почивките, които би принуден редовно да взема.

Мирослава Паскова и Александра Миланова бяха най-резултатни за тима ни с по 11 точки.

Утре България среща Канада, а в последната си среща в Банкок ще се изправи срещу Украйна в неделя.