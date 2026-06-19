Мач №1000 на мондиала ще е в неделя

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Исторически ще бъде двубоят между Япония и и Тунис от група F на мондиала. Срещата ще бъде под номер 1000 на световни първенства.

Двубоят е в неделя рано сутринта българско време - 7 ч. И ще се играе на стадиона в Монтерей, Мексико.

За главен съдия на срещата пък е избран румънецът Ищван Ковач. Заради юбилейния двубой и отборите, и реферът ще носят специален знак на екипировките си.

Във въпросния двубой Ерве Ренар ще направи дебют за Тунис. Френският наставник пое африканците, които уволниха Сабри Ламуши след загубата 1:5 на старта от Швеция.

Самият рефер Ковач пък е добре познато име у нас. През 2022 г. той ръководи двубоя на “Левски” с малтийския “Хамрун”. “Сините” отпаднаха от този тим, а по-късно пуснаха жалба срещу рефера.