В Бостън търсят 100 000 бири по спешност заради Шотландия

Собствениците на барове в Бостън обявиха, че търсят спешна доставка на 100 000 пинта бира заради привържениците на Шотландия.

Оказа се, че най-много бира в града се пие по време на празника на свети Патрик, защото там има сериозна ирландска колония.

Пристигането на Армията на тартаните, както се нарича агитката на Шотландия, объркало всички планове.

Преди първия мач, в който Шотландия победи 1:0 Хаити, в града е изпита точно три пъти повече бира, отколкото на свети Патрик. Нито едно заведение не е било подготвено за това нашествие и някои дори затворили, след като питиетата свършили.

Най-голяма инвазия претърпял легендарният бар “Наздраве” от едноименния сериал. Шотландците го обявили за собствена зона и не допускат други посетители освен такива с екипа на националния отбор.

Въпреки всичката изпита бира полицията в Бостън е категорична, че няма нито едно сериозно нарушение, което да е регистрирано в града по време на първия мач на островитяните на световното първенство.

Агитката на Шотландия е прословута със спортсменското си поведение. Една година дори получи наградата на ФИФА за феърплей, като бе изтъкнато, че трудно се намират привърженици, които така да подкрепят националния си отбор, без да нарушават обществения ред. Още преди началото на световното британците се прочуха, като наеха десетки училищни автобуси, с които да ходят на мачовете заради високите цени на влаковете до Фоксбъроу, където се намира стадионът в Бостън. Те изчислили, че дори с платен скъп паркинг ще им излезе по-евтин вариантът.