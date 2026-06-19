Феновете на Шотландия поставиха интересен рекорд на световното

Феновете на Шотландия подобриха и интересно върхово постижение. По време на първия мач на тима на мондиала - победа 1:0 над Хаити в Бостън, привържениците на отбора счупиха рекорда за шум на световното първенство. Докато трае изпълнението на химна на страната им на стадиона са измерени 125 децибела.

Двубоят с Хаити бе първи за Шотландия от 36 години насам на футболни финали.

Всички се надяват, че след победата над Хаити след тази тимът ще продължи напред, въпреки че следващите им два мача са срещу фаворитите в групата Мароко и Бразилия.