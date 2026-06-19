Горещата Ивана се завърна като за световно! Иска титлата... по сексапил (Видео, снимки)

Хърватката прикова погледите на стадиона в Далас за мача срещу Англия

Горещите страсти покрай световното първенство по футбол владеят планетата до 19 юли. И ако мнозина се вълнуват, когато на сцената излязат Лео Меси, Кристиано Роналдо, Ламин Ямал, Хари Кейн, Килиан Мбапе, Винисиос Жуниор, Джуд Белингам, Ерлинг Холанд или Лука Модрич, то други имат суперочаквания и за звездите по трибуните. А на този терен своя звезден статут с неформалната титла “световен шампион по сексапил” заслужи хърватката Ивана Кнол. Направи го преди 4 г. на световното в Катар, където местните порядки съвсем контрастираха с нейната визия по стадионите. Тя нажежи страстите и на Евро 2024 в Германия.

Сега Ивана се завърна на световната футболна сцена с първия мач на своята Хърватия, към който наистина бяха вперени погледите на всички, тъй като сърцатите балканци се изправиха срещу Англия.

Хърватия може да загуби с 2:4, но впечатли... Не само на игрището. Световна класа на трибуните на стадиона в Далас демонстрира бившата Мис Хърватия Ивана - показа и отлична форма, не скри и отлични форми, подчертани от цветовете на хърватското знаме.

Така успоредно с футболните битки за титлата световен шампион по традиция започна и неофициалната надпревара за най-гореща фенка, в която фаворитка пак е Ивана.

Традиционно на трибуните се изявяват и различно облечени фенове, които си оспорват класациите за най-креативен, най-атрактивен и дори най-луд запалянко на световното.