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Чехия и Южна Африка 1:1, май бяха дотук на световното

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Михал Садилек открива резултат за Чехия още в 6-ата минута на мача в Атланта. Снимки: Ройтерс

Чехия и Южна Африка взаимно си резнаха шансовете да продължат на световното по футбол.  Срещата от група А завърши 1:1 и този резултат на практика не устройва нито един от двата отбора. 

Още в 6-ата минута на двубоя в Атланта след изпъление на тъч по дясното крило топката стигна до забравения от защитата Адам Хложек. Той я прати в наказателното поле, Александър Сойка отклони към непокрития край точката за дузпа Михал Садилек, който отбеляза.

Южна Африка изравни в 83-ата минута. Тапело Масеко стреля и топката се удар в ръката на Павел Шулц, а американската съдийка Тори Пенсо даде дузпа. Тебохо Мокоена я вкара. 

В първите мачове Чехия допусна обрат 1:2 от Южна Корея, а Южна Африка загуби 0:2 от единия домакин Мексико.

Американката Тори Пенсо ръководи много добре двубоя.
Американката Тори Пенсо ръководи много добре двубоя.

Чехия - Южна Африка 1:1 (1:0)

Голмайстори - Михал Садилек (6); Тебохо Мокоена (83-дузпа)

Съдия - Тори Пенсо (САЩ)

Чехия: Матей Коварж, Робин Хранац, Томаш Холеш, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Владимир Дарида (55-Павел Шулц), Лукаш Черв (78-Давид Зима), Михал Садилек (67-Томаш Соучек), Александър Сойка (55-Ярослав Зелени), Патрик Шик, Адам Хложек (67-Лукаш Провод)

Южна Африка: Ронуен Уилямс, Кулису Мудау, Име Окон, Мбекезели Мбокази, Оубри Модиба, Джейдън Адамс (46-Релебохиле Мофокенг), Тебохо Мокоена, Тапело Масеко (84-Камогело Себелебеле), Таленте Мбата, Освин Аполис, Икрам Райнерс (66-Евидънс Макгопа)

Михал Садилек открива резултат за Чехия още в 6-ата минута на мача в Атланта. Снимки: Ройтерс
Американката Тори Пенсо ръководи много добре двубоя.

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