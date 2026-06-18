ЦСКА представи уникален нов екип, посветен на завръщането на "Армията" (Видео)

ЦСКА представи екип за новия сезон, посветен на завръщането на "Армията". Той е изцяло в червено, като по него има множество символични детайли. Ето какво пищат от "червения" клуб за новата екипировка:

"Един клуб. Един дом. Едно семейство.

И един екип, който носи всичко това върху себе си!

Официалният екип на ЦСКА за сезон 2026/2027 е посветен на завръщането в нашия дом - стадион „Българска армия"! Изцяло в червено, новият екип въплъщава цвета, който повече от седем десетилетия е символ на армейския дух, гордост и принадлежност.

На предната част на екипа са изписани имената на всички официално регистрирани фенклубове на ЦСКА от всички точки на България и по света. Имена, обединени от една голяма любов! Защото ЦСКА никога не е бил само отбор! ЦСКА е общност, която е заедно във всеки един момент, независимо от разстоянието.

В долния ляв ъгъл на предната част на фланелката е изписано и името ЦСКА на глаголица - символичен детайл, който отдава почит към българските корени, традиции и идентичност.

В задната част на яката са вплетени точните географски координати на центъра на терена на новия стадион „Българска армия" - мястото, което чакаме с нетърпение през последните години и на което ЦСКА скоро отново ще започва всяка своя битка.

Под номерата на футболистите е изобразен и силуетът на новата „Армия" - символ на бъдещето, което изграждаме заедно, без да забравяме историята, която ни е довела дотук.

Златистият кант на ръкава е вдъхновен от купите от златната ни история и златните ламели по фасадата на новия стадион - детайл, който свързва емблематичния дом на ЦСКА с екипа, който отборът ще носи на терена през следващия сезон.

Това не е просто фланелка, това е символ на пътя обратно към нашия дом! На всички армейци от цяла България и на вярата, която не се пречупи. На единството, което ни прави ЦСКА, защото домът сме всички ние.

От 1 юли официалната фланелка ще бъде налична в продажба в официалния клубен магазин на ул. „Солунска" 12. Заедно с това сме подготвили и специална изненада за всички армейци, за която ще разкрием повече информация съвсем скоро.

Обратно у дома! Всички заедно!"