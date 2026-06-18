4 специални нашивки по фланелката на Лео Меси, едната я има само той

Вече стана ясно, че Лионел Меси е звездата на първия кръг от груповата фаза на световното първенство по футбол. Може да се съжалява за вратаря на Кабо Верде Возиня, но аржентинецът все пак го изпревари с хеттрика си.

Разбира се, головете на Меси срещу Алжир са темата за разговорите в цял свят. Но когато става въпрос за капитана на световния шампион трябва да се обръща внимание не само на тях, но и на всеки детайл. И кое е първото нещо, което трябва да погледнем, когато играчите излязат на терена? Разбира се, екипите им.

Фланелката на Меси е уникална. Всичко е заради специалните нашивки. Лео има четири такива - повече от всеки друг.

Първата е базовата

Снимка: РОЙТЕРС

На десния му ръкав има нашивка с логото на световното първенство през 2026 г. - точно както всеки играч, участващ в турнира.

Сега идва една по-ексклузивна

Но все пак далеч не само за него. Всеки играч в националния отбор на Аржентина има подобна нашивка в центъра на екипа си като на настоящ шампион на Световното първенство. Само за да не забрави никой. Това е често срещано явление на всички турнири.

Третата нашивка е „Наследство"

Снимка: РОЙТЕРС

И тази е изключително ценна. Само трима играчи в този турнир имат такава: Меси, Роналдо и Модрич. Така ФИФА признава специалния статут на легендите на турнира. Очоа също е за шести път в състава на Мексико за световно, но той няма да получи нашивка, тъй като за нея ФИФА изисква физическо присъствие на терена на пет или повече световни първенства.

И накрая - личната нашивка на Меси

Снимка: РОЙТЕРС

Нито Модрич (беше №1 през 2018 г. в Русия), нито Роналдо имат такава и вероятно никога вече няма да имат. Истинската ексклузивност е нашивката „Златната топка" – тази за най-добрия играч на последното Световно първенство. Не е лесно да се забележи, тъй като е скрита зад капитанската лента на Меси.

Изглежда, че Жозе Моуриньо трябва да сподели прякора Специалния. Или дори да го предостави на Меси. Разбира се, може някой да получи сега наградата за най-добър играч и емблемата на победителя за следващото световно първенство, но събирането на всички специални емблеми е сбъдната мечта.

Не са най-забележимите подробности, но все пак говорят за някакъв звезден статус.