Швейцария - Босна и Херцеговина 0:0 в дербито на деня (На живо)

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В Лос Анджелис Швейцария и Босна и Херцеговина играят при резултат 0:0 в дербито от 7-ия ден на мондиала.

И двата тима завършиха наравно в първия си мач от своята група B. Балканците измъкнаха 1:1 от един от домакините Канада. Швейцария пък се провали в последната минута срещу пълния аутсайдер Катар (1:1).

Ако днес някой спечели, то този тим ще си гарантира участие в 1/16-финалите на мондиала.

От първата минута за Босна започва легендата на тази страна Един Джеко. 40-годишният лидер бе имаше контузия, заради която пропусна първата среща.

Eто и стартовите състави на двата тима:

Швейцария: Грегор Кобел, Силван Видмер, Нико Елведи, Мануел Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Михаел Ебишер, Фабиан Ридер, Бреел Емболо, Дан Ндойе

Босна и Херцеговина: Никола Васил, Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Дедич, Никола Катич, Бенямин Тахирович, Иван Шунич, Амар Мемич, Ермедин Демирович, Един Джеко, Керим Алайбегович