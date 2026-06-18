Шансове за плейофи след първия кръг на световното - няколко силни отбора са в зоната на здрача

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Анализаторите все още не очакват големи изненади, но има и въпросителни

Първият кръг от груповата фаза приключи в сряда. Време е отново да се задълбочим в нюансите на форма̀та. Използвайки данни от футболния статистически организатор Opta, разгледахме кои отбори имат най-добри шансове да стигнат до плейофите.

Това световно първенство е първото с толкова голям брой участници (48). Участниците са разделени в 12 групи от по четири отбора. Първите два отбора от всяка група гарантирано ще продължат към 1/16-финалите. Останалите осем места ще отидат при осем класирали се трети отбора от общо 12. 24 + 8 = 32. Толкова трябва да са 1/16-финалистите.

Дотук е ясно. Но възниква логичен въпрос: как можем да определим кой отбор ще бъде по-горе в група при равенство на точките? И тук се обръщаме към регламента, който в англоезичните страни се нарича тайбрекър.

Позициите на отборите в групата се определят от общия брой точки, спечелени във всички мачове от груповата фаза. Ако два или повече отбора имат еднакъв брой точки, позициите им се определят по допълнителни критерии:

- точки, отбелязани от отборите в мачовете им един срещу друг;

- голова разлика в мачовете на отборите един срещу друг;

- брой отбелязани голове в мачовете един срещу друг.

Ако това все още не определя позициите, продължаваме нататък:

- голова разлика във всички мачове от груповата фаза;

- общ брой отбелязани голове във всички мачове от груповата фаза;

- точки за феърплей: жълт картон = една наказателна точка, индиректен червен картон (втори жълт картон) = три наказателни точки, директен червен картон = четири наказателни точки, жълт картон и директен червен картон = пет наказателни точки;

по-висока позиция в текущата класация на националните отбори на ФИФА;

- по-висока позиция в последователно по-ранни версии на класацията на националните отбори на ФИФА – докато отборите не застанат на различни позиции.

Сега нека разгледаме прогнозата на Opta. Първо, нека определим кои отбори от всяка група са гарантирани за достигане до 1/16-финалите. Отново - това е прогноза, базирана на математическа вероятност, така че далеч не е сигурно, че всичко ще се развие точно по план.

Група A: Мексико (98,62%), Южна Корея (94,18%).

Група B: Канада (85,91%), Швейцария (82,07%).

Група C: Бразилия (96,88%), Мароко (92,99%)

Група D: САЩ (99,11%), Австралия (93,30%).

Група E: Германия (99,87%), Кот д'Ивоар (95,26%).

Група F: Швеция (96,66%), Нидерландия (89,40%).

Група G: Белгия (90,62%), Египет (80,16%).

Група H: Испания (96,45%), Уругвай (74,64%).

Група I: Франция (99.82%), Норвегия (97.39%).

Група J: Аржентина (99.80%), Австрия (94.46%).

Група K: Колумбия (96.48%), Португалия (91.73%).

Група L: Англия (99.74%), Гана (73.83%).

След това разглеждаме осемте отбора, които ще завършат трети според данните на Opta. Вероятността за класиране за 1/16-финалите е показана в скоби.

Група A: Чехия (50.82%).

Група B: Босна и Херцеговина (57.81%).

Група C: Шотландия (80.14%).

Група D: Турция (46.17%).

Група E: Еквадор (81.18%).

Група F: Япония (82.22%).

Група G: Иран (46.80%).

Група H: Кабо Верде (48.14%).

Група I: Сенегал (56.37%).

Група J: Алжир (52.44%).

Група K: ДР Конго (54.05%).

Група L: Хърватия (69.06%).

Според вероятностите на Opta Япония, Еквадор, Шотландия, Босна и Херцеговина, Сенегал, Алжир, ДР Конго и Хърватия ще стигнат до 1/16-финала. Следователно, Чехия, Турция, Иран и Кабо Верде ще пропуснат плейофите.

По ирония на съдбата, Иран и Кабо Верде не се очакваше да продължат още преди началото на турнира, въпреки че спечелиха точки в първия кръг. Чехия и Турция също бяха разглеждани за плейофите, така че отсъствието им ще бъде изненада.