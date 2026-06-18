ЦСКА с първи нов, взе нападателя на "Локо (Пд) Цварц

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Нидерландският голмайстор Жоел Цварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Нападателят идва при „армейците" от "Локомотив" (Пловдив) с договор за 3 години.

Жоел Цварц е роден на 16 април 1999 г. в Капеле ан ден Ейсел (предградие на Ротердам). През юношеските си години преминава през школите на "Спарта" (Ротердам), "Екселсиор" и "Фейенорд".

Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на "Дордрехт", а през 2019 г. се завръща в "Екселсиор", отбелязвайки 19 гола в 60 мача за първенство. Следва период в германския "Ян Регенсбург" и престой под наем в нидерландския "Ден Хааг". През 2023 г. отново се завръща в германския футбол, обличайки екипа на "Мюнхен 1860", а след това и на "Оснабрюк".

В началото на 2026 г. Цварц осъществява трансфер в "Локо" (Пловдив) и отбелязва 8 попадения в 15 официални двубоя.

Трансферът на Цварц означава, че скоро ще има изходщ такъм на Йоанис Питас или Леандро Годой.