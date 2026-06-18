ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцария вкара 4 на Босна за 20 мин, на 1/16-фина...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23071573 www.24chasa.bg

ЦСКА с първи нов, взе нападателя на "Локо (Пд) Цварц

1804

Нидерландският голмайстор Жоел Цварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Нападателят идва при „армейците" от "Локомотив" (Пловдив) с договор за 3 години.

Жоел Цварц е роден на 16 април 1999 г. в Капеле ан ден Ейсел (предградие на Ротердам). През юношеските си години преминава през школите на "Спарта" (Ротердам), "Екселсиор" и "Фейенорд".

Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на "Дордрехт", а през 2019 г. се завръща в "Екселсиор", отбелязвайки 19 гола в 60 мача за първенство. Следва период в германския "Ян Регенсбург" и престой под наем в нидерландския "Ден Хааг". През 2023 г. отново се завръща в германския футбол, обличайки екипа на "Мюнхен 1860", а след това и на "Оснабрюк".

В началото на 2026 г. Цварц осъществява трансфер в "Локо" (Пловдив) и отбелязва 8 попадения в 15 официални двубоя.

Трансферът на Цварц означава, че скоро ще има изходщ такъм на Йоанис Питас или Леандро Годой.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)