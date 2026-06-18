Договорът на Божидар Краев в Австралия изтече и той е свободен агент

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Божидар Краев вече е без отбор, след като договорът му с австралийския „Уестърн Сидни Уондърърс" изтече и не бе подновен. Краев изкара два сезона в „Уондърърс", в които записа участие в 55 мача. Той отбеляза 15 гола и има две асистенции.

Юношата на „Левски" бе част от новозеландския „Уелингтън Финикс", също играещ в елита на Австралия.

В кариерата си, освен за отборите от Зеления континент и „Левски", Краев е носил екипите още на датския „Мидтиланд", както и португалските „Фамаликао" и „Жил Висенте".