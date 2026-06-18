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Световният ни шампион Иван Иванов победи бивш №21 в ранглистата на демонстративен турнир в Нотингам

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Иван Иванов Снимка: instagram.com/rafanadalacademy/

Световният ни шампион при юношите за миналата година Иван Иванов победи бившия №21 в световната ранглиста Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам (Великобритания).

17-годишният българин се наложи с 6:3, 6:3 над представителя на домакините и записа престижен успех срещу един от най-известните британски тенисисти през последното десетилетие.

През следващата седмица Иванов ще участва в квалификациите на турнира от "Големият шлем" „Уимбълдън", след като получи „уайлд кард" от организаторите.

През 2025 година Иванов спечели титлата при юношите на емблематичния за тениса турнир

Иван Иванов Снимка: instagram.com/rafanadalacademy/

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