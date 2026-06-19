Домакинът Канада посяга за първа победа в историята - води 2:0 срещу Катар в Торонто

Канада и Катар завършиха наравно в първите си мачове от група Б на това Световно първенство по футбол, така че и двете страни можеха да направят огромен скок към елиминационната фаза, като вземат и трите точки на стадион "Би Си Плейс" във Ванкувър.

Първата направиха североамериканците. В 16-ата минута Кайл Ларин (Канада) беше на правилното място в точния момент, за да се възползва от отбитата топка в наказателното поле и да открие резултата.

В 29-ата Джонатан Дейвид бе на точното място и от границата на наказателното поле отправи мощен удар, с който направи резултата 2:0.

С това нещастията на катарците не свършиха. В 32-ата минута Хомам ал Амин спъна откъсващ се канадски нападател, а съдията Кристиан Гарай отсъди нарушение. Домакините ликуваха, защото помислих, че ще има дузпа, но нарушението бе извършено извън наказателно поле според VAR. За сметка на това грешникът Ал Амин беше изгонен с директен червен картон.

В първия кръг домакинът Канада се нуждаеше от късен изравнителен гол срещу Босна и Херцеговина в петък, за да си осигури равенство 1:1, което удължи серията им без загуба до девет мача (3 победи, 6 равенства). Въпреки че този резултат беше доста разочароващ предвид фаворизирането им преди мача, това беше първата точка на „червените" от световното първенство след шест поредни загуби в предишните им две финални участия.

Снимка: РОЙТЕРС

Сега в търсене на първата си победа в този турнир, мач във Ванкувър изглежда ги подготвя перфектно, тъй като Канада спечели последните си четири мача там с общ резултат 17:2, а тук има и допълнителен стимул за канадците. Те знаят, че победителят от група В ще се завърне Ванкувър, където биха могли да са срещите им от 1/16- и 1/8-финалите.

Домакинът на предишното световно първенство Катар също взе първата си точка в турнира в първия кръг, като изоставаше в резултата, но драматично и драматично изравни на Швейцария в добавеното време за 1-1.

Позитивният ефект от този резултат е силно противопоставен на факта, че Катар няма победа вече в седем мача (3 хикса, 4 загуби). Треньорът Хулен Лопетеги обаче отбелязва, че две от тези равенства са дошли в последните им два мача, което им дава шанс да останат три мача без загуба за първи път от юни 2024 г.

Завръщането към реализация на повече голове със сигурност би им помогнало в това отношение, тъй като единствения гол, който са отбелязали в последните си четири мача, е автогол!

Единственият им двубой между двата отбора завърши с победа на Канада в приятелски мач с 2:0 през септември 2022 г.

Ето стартовите състави.

Австралия: Максим Крепо, Алистър Джонстън, Лю де Фужеройе, Дерек Корнелиус, Ричи Лариеа, Тейджън Бюканън, Стивън Еустакио, Исмаел Коне, Али Ахмед, Джонатан Дейвид, Кайл Ларин.

Катар: Махмут Абунада, Аюб ал Оуи, Педро Мигел, Муалем, Хоухи, Хамам ал Амин, Ясем Габер, Асим Омер Мадибо, Иса Лайе, Едмилсон Жуниор, Юсуф Абдурисаг, Акрам Афиф.