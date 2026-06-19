Груев мечтае да играе с България на голям турнир, Аржентина и Франция са фаворитите му за световната титла

От “Вердер”, който е един от емблематичните за германския футбол клубове, явно следят какво се случва с един от успешните продукти на тяхната школа. Сайтът на бременци потърси за интервю футболист №1 на България за миналата година Илия Груев. В края на август ще се навършат 3 г., откакто английският “Лийдс” плати за опорния халф 6,5 млн. евро на “Вердер”.

Груев пристигна 15-годишен в Бремен и стигна до първия състав, а с играта си за него предизвика въпросния трансфер. В интервюто е засегната темата за световното първенство и отсъствието на България от него.

“Да, боли, че трябва да гледаме отдалече световното. Макар че тук е нужно да се спомене, че нашият национален отбор намираме в процес на развитие. Вероятността да се класираме в група с Испания, Турция и Грузия беше много малка.

Все още сме далече от това, трябва да си го кажем открито и честно. Обаче, разбира се, целта е някога да участваме на голям турнир и да играем на европейско или световно първенство. Това ще е наистина огромно постижение за нашата страна. Това е моя мечта”, казва Груев.

“Бих могъл да си представя Аржентина отново като световен шампион. Франция обаче също има невероятно силен състав”, е отговорът на национала на въпрос кой е неговият фаворит за световната титла.

В интервюто Илия споделя, че наградата за футболист №1 за миналата година го радва много, защото показва, че направеното от него се оценява в родината му.

През изминалия сезон Груев стана първият българин след над 11 г. във Висшата лига на Англия. “Лийдс” запази мястото си в нея, а халфът даде своя принос за това.