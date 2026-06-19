Мексико и Република Корея посягат към 1/8-финалите в Гуадалахара

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Победителите от група А в първия кръг Мексико (един от домакините на световното) и Република Корея играят в Гуадалахара във втория за класиране на 1/16-финаите предсрочно.

Това ще стане факт при победа да който и да е от съперниците. При равен те ще са с огромни шансове да продължат, след като по-рано днес загубилите в първия кръг Чехия и Южна Африка Завършиха наравно.

Ето стартовите състави:

Мексико: Раул Ранхел, Хорхе Санчес, Едисон Алварес, Хоан Васкес, Хесус Гаярдо, Луис Ромо, Ерик Лира, Бриан Гутиерес, Роберто Алварадо, Обед Варгас, Хулиан Кинонес.

Република Корея: Сьонг-Гу Ким, Хан-Бом Ли, Мин-Джае Ким, Ги-Хук Ли, Йонг-Ву Сьол, Ин-Беом Хван, Хьонг-Со Пайк, Пун-Хван Ким, Канг-Ин Ли, Джае-Сунг Ли, Хюн-Мин Сон.