Григор Димитров: Нямам никакви очаквания за “Уимбълдън”

Григор Димитров гледа реално на нещата и не си поставя големи цели за “Уимбълдън”. Най-добрият български тенисист в историята получи покана от организаторите и ще играе пак на турнира от “Големият шлем” в Лондон. Миналата година в осминафинала скъса гръден мускул.

“Честно казано, съм благодарен, че отново играя. Това, което се е случило, си остава в миналото, не обичам да гледам назад. Оценявам, че от “Уимбълдън” ме поканиха, това е голяма чест и означава много за мен - още повече да съм в основната схема. За момента положението с мен е такова, каквото е. Концентриран съм върху това, което ми предстои, и имам желание отново да съм сред най-добрите. Но за “Уимбълдън” нямам никакви очаквания”, сподели Димитров в Дъблин.

На “Чалънджър” в столицата на Ирландия бившият №3 в света отпадна на четвъртфинал след 3:6, 6:7 (9:11) с Кириан Жаке (Фр). Така Димитров добави 12 точки и е 162-и в актуалната ранглиста за момента. Следващата седмица трябва да играе на турнира от календара на АТП в Майорка (Исп).

“Нямам усещането, че реално правя някакъв сезон. Трябва да наричам нещата такива, каквито са. През тази година съм играл около 12 мача и съм загубил 10. (Реалният му баланс в момента е 4:12 - б.р.). Няма никаква логика да говоря и за класирането си. Системата, по която се прави ранглистата, е толкова несправедлива, че е безсмислено да я коментирам. Нещата са прости - ако печелиш, си нагоре, ако губиш, падаш. Няма тайна. Нашият спорт не ти дава никаква възможност за пряк път. Ние сме участници в един безмилостен бизнес”, добави Димитров.