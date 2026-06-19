ЦСКА е активирал откупната клауза в договора на Цварц, фенове на "Локо" (Пд) заплашвали нападателя

От "Локомотив" (Пловдив) излязоха с официална информация във връзка с трансфера на нападателя Жоел Цварц в ЦСКА. От ръководството на "черно-белите" обясниха, че нидерландският нападател е имал заложена откупна клауза в своя договор, която е била активирана от "червените" и самият футболист е изразил желание да премине при носителя на купата на България заради заплахи от страна на феновете.

"Уважаеми локомотивци, Във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата. Решенията в ПФК Локомотив Пловдив се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба.

Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера.

Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни.

Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe", написаха от клуба.

Нападателят пристигна на "Лаута" в началото на 2026 година и през пролетта изигра общо 20 мача, в които реализира 8 попадения с екипа на "железничарите".