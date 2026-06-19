ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1,3 млн. евро дарения на изборите тази година,...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23073760 www.24chasa.bg

Аржентинска водеща се извини, обляна в сълзи, че "погреба" бащата на Меси

2712
Лео Меси Снимка: Ройтерс

Аржентинската водеща Флоренсия Пеня се извини, обляна в сълзи, публично на семейството на Лионел Меси, след като погрешно обяви в ефира на Luzu TV, че бащата на футболиста - Хорхе, е починал.

Пеня напусна медията по собствено желание, а замесените в гафа служители от продуцентския екип бяха уволнени. Водещата сподели, че е дълбоко засрамена и че информацията ѝ е била подадена в слушалката по време на живо излъчване.

Близките на футболиста изразиха възмущение от безотговорните слухове и липсата на уважение. Те уточниха, че Хорхе Меси има здравословни проблеми и е под медицински грижи, като призоваха да се вярва само на официална информация от семейството.

Самият Меси се разплака след първия си гол при 3:0 над Алжир на световното, в който мач отбеляза хеттрик.

След него той разясни, че са сълзите са свързани именно със състоянието та баща му.

Лео Меси Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание