Аржентинска водеща се извини, обляна в сълзи, че "погреба" бащата на Меси

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Аржентинската водеща Флоренсия Пеня се извини, обляна в сълзи, публично на семейството на Лионел Меси, след като погрешно обяви в ефира на Luzu TV, че бащата на футболиста - Хорхе, е починал.

Пеня напусна медията по собствено желание, а замесените в гафа служители от продуцентския екип бяха уволнени. Водещата сподели, че е дълбоко засрамена и че информацията ѝ е била подадена в слушалката по време на живо излъчване.

Близките на футболиста изразиха възмущение от безотговорните слухове и липсата на уважение. Те уточниха, че Хорхе Меси има здравословни проблеми и е под медицински грижи, като призоваха да се вярва само на официална информация от семейството.

Самият Меси се разплака след първия си гол при 3:0 над Алжир на световното, в който мач отбеляза хеттрик.

След него той разясни, че са сълзите са свързани именно със състоянието та баща му.