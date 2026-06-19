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Майката на сензацията Возиня ще гледа сина си на живо в Хюстън

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Майката на Возиня (вляво) потегля към САЩ. Снимка Ройтерс

Сензацията на световното по футбол - вратарят на Кабо Верде Возиня, който спря Испания, получи по-добра новина от онази, че с 50 000 последователи в инстаграм с един мач на Мондиал 2026 достигна до 13,5 милиона. Какво е повече от това ли? Вестта, че майка му все пак ще стигне до Америка, за да гледа сина си на живо.

След геройския си мач 40-годишният страж сподели и горчивината, че майка му Ана Кандида Евора не е успяла да тръгне за световното, тъй като са ѝ поискали 15 000 долара депозит, за да получи виза за САЩ.

Със случая се зае Държавният департамент на САЩ. Американски конгресмен се ангажира лично, след като Жосимар Диаш-Возиня изплака мъката си и историята доби свръхпопулярност. С негова помощ спънките са преодолени.

“Всички роднини на играчите имат право на освобождаване от визови гаранции. Свързахме се със семейството, за да съдействаме”, заяви служител от департамента. По информация на CNN майката на Возиня дори нямала валиден паспорт и е в процес на спешно сдобиване с такъв, за да може да пътува.

Следващият мач на Кабо Верде е на 27 юни в Хюстън срещу Саудитска Арабия.

Майката на Возиня (вляво) потегля към САЩ. Снимка Ройтерс

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