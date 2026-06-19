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България приема квалификация за Евро 2027 до 19 г.

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Снимка: БФС

Жребият за втория етап от квалификациите за европейското първенство за юноши до 19 години през 2027 година в Чехия отреди националният отбор на България да е в група с тимовете на Молдова, Латвия и Гибралтар.

Тимът ни ще бъде домакин на турнира в рамките на официалния квалификационен прозорец на УЕФА през месец ноември.

Българският отбор достигна до този етап след участието си в Лига А на първия квалификационен кръг, където премери сили с едни от най-силните европейски състави - Англия, Испания и Хърватия.

Съгласно регламента на турнира единствено победителят в групата ще си осигури място във финалния трети квалификационен етап, който ще определи участниците на европейското първенство в Чехия през 2027 година.

Снимка: БФС

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