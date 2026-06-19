ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сметната палата пусна отчетите на партиите от избо...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23074230 www.24chasa.bg

Петър Гайдаров влиза в щаба на "Атлетик" (Билбао)

796
Петър Гайдаров Снимка: "Байерн"

Българският треньор Петър Гайдаров, който изкара 5 успешни години в школата на германския гранд "Байерн" (в последните 2 сезона води тима до 19 г.), влиза в щаба на емблематичния испански тим "Атлетик" (Билбао). 35-годишният специалист ще бъде помощник на новия наставник на баските Един Терзич.

Гайдаров ще отговаря за тренировките и прехода на играчите от школата на клуба в първия отбор.

Явно добрата му работа в баварската академия сега му носи дивиденти при навлизането в мъжкия футбол и Терзич ще разчита на българина в тази важна задача.

В Мюнхен Гайдаров помогна за развитието на играчи като Александър Павлович (титуляр в момента за Германия на световното), Уисдъм Майк, Ленарт Карл (и той щеше да е титуляр на мондиала, но се контузи), Майкон Кардозо, Касиано Киала, Дениз Офлъ и Фелипе Чавес.

Преди "Байерн" нашият треньор бе в школата на "Нюрнберг". В края на април стана ясно, че Гайдаров напуска школата на гранда заради амбицията си да работи в мъжкия футбол.

В щаба на Терзич, който с "Борусия" (Дортмунд) преди 2 г. игра финал срещу "Реал" в Шампионската лига (0:2), влизат още Себастиан Геперт и Оскар де Маркос.

Петър Гайдаров Снимка: "Байерн"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание