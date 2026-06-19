Петър Гайдаров влиза в щаба на "Атлетик" (Билбао)

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Българският треньор Петър Гайдаров, който изкара 5 успешни години в школата на германския гранд "Байерн" (в последните 2 сезона води тима до 19 г.), влиза в щаба на емблематичния испански тим "Атлетик" (Билбао). 35-годишният специалист ще бъде помощник на новия наставник на баските Един Терзич.

Гайдаров ще отговаря за тренировките и прехода на играчите от школата на клуба в първия отбор.

Явно добрата му работа в баварската академия сега му носи дивиденти при навлизането в мъжкия футбол и Терзич ще разчита на българина в тази важна задача.

В Мюнхен Гайдаров помогна за развитието на играчи като Александър Павлович (титуляр в момента за Германия на световното), Уисдъм Майк, Ленарт Карл (и той щеше да е титуляр на мондиала, но се контузи), Майкон Кардозо, Касиано Киала, Дениз Офлъ и Фелипе Чавес.

Преди "Байерн" нашият треньор бе в школата на "Нюрнберг". В края на април стана ясно, че Гайдаров напуска школата на гранда заради амбицията си да работи в мъжкия футбол.

В щаба на Терзич, който с "Борусия" (Дортмунд) преди 2 г. игра финал срещу "Реал" в Шампионската лига (0:2), влизат още Себастиан Геперт и Оскар де Маркос.