Емблемата на ЦСКА вече грее на новата "Българска армия"

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Eмблемата на ЦСКА вече е на фасадата на вървящия към завършване нов стадион "Българска армия".

Тя бе монтирана днес.

Разположена е на централната трибуна.

Капацитетът на "Армията" ще бъде за над 18 000 зрители. Стадионът ще бъде с редица екстри за привържениците, като трибуните ще бъдат напълно покрити с козирка.

"Българска армия" трябва да е готов за новия сезон. Първият официален мач на тима на Христо Янев през това лято ще бъде домакинството на "Дери Сити" в Лига Европа. В момента "армейците" са на подготовка в Австрия.