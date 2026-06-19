ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антимафиоти хванаха в Бургас мъж, ползвал 3D принт...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23074968 www.24chasa.bg

Емблемата на ЦСКА вече грее на новата "Българска армия"

2268
Емблемата на ЦСКА вече е на гърба на сектор "А". Снимка: Георги Палейков

Eмблемата на ЦСКА вече е на фасадата на вървящия към завършване нов стадион "Българска армия".

Тя бе монтирана днес.

Разположена е на централната трибуна.

Капацитетът на "Армията" ще бъде за над 18 000 зрители. Стадионът ще бъде с редица екстри за привържениците, като трибуните ще бъдат напълно покрити с козирка.

"Българска армия" трябва да е готов за новия сезон. Първият официален мач на тима на Христо Янев през това лято ще бъде домакинството на "Дери Сити" в Лига Европа. В момента "армейците" са на подготовка в Австрия.

Емблемата на ЦСКА вече е на гърба на сектор "А". Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание