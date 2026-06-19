Пламен Андреев пак смени отбора, ще пази в Унгария

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Унгарският „Дебрецен" привлече българския вратар Пламен Андреев с тригодишен договор.

Младежкият национал пристига от нидерландския „Фейенорд", който през 2024 г. го закупи от „Левски" за около 1,2 милиона евро.

През изминалия сезон Андреев игра под наем в испанския „Расинг" (Сантандер) и полския „Лех" (Познан).

В "Дебрецен" той ще се конкурира за титулярното място с Патрик Демиен и Бенедек Ердей.

От унгарския клуб подчертават, че въпреки младата си възраст (21 г.), Андреев вече е шампион на Полша, носител на купата на България и първенец в испанската Сегунда дивисион, като има и сериозен опит в българския елит и европейските клубни турнир.