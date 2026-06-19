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Неймар пропуска и мача с Хаити, Бразилия гони задължителна победа

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Източник: Instagram / CBF : Selecão Brasileira de Futebol

Голямата звезда на Бразилия Неймар няма да вземе участие и във втория мач на "селесао" от груповата фаза на Мондиал 2026. Нападателят продължава възстановяването си от контузия в прасеца и няма да пътува с отбора за двубоя срещу Хаити.

Срещата е в нощта срещу петък от 3:30 часа българско време във Филаделфия и се очаква да бъде от ключово значение за петкратните световни шампиони в битката за място на осминафиналите.

Бразилия влиза като изявен фаворит, но в лагера на Хаити не смятат предварително да вдигат бялото знаме. Селекционерът Себастиен Минье обяви, че за неговите футболисти двубоят срещу един от най-големите грандове в историята е огромна чест и възможност да покажат качествата си пред целия свят.

Въпреки отсъствието на Неймар, Карло Анчелоти разполага със сериозен арсенал в атака, начело с Винисиус Жуниор, Рафиня и останалите офанзивни звезди на "селесао". Очакванията са именно те да поведат отбора към първа победа на турнира.

Според коефициентите, Бразилия остава категоричен фаворит за успеха, но Световното първенство вече показа, че подценяването на който и да е съперник може да бъде наказано.

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Източник: Instagram / CBF : Selecão Brasileira de Futebol
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