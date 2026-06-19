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Националите за купа "Дейвис" са звездите на турнира "Чалънджър" в Пловдив

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Националният ни отбор за купа "Дейвис" Снимка: БФТ

Националите на България за купа „Дейвис" Пьотър Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев ще поведат българското участие на турнира на червени кортове от категорията „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Мачовете започват в неделя на кортовете на ТК „Локомотив".

Нестеров и националният ни рекордьор по победи Димитър Кузманов си осигуриха място директно в основната схема по ранкинг, а с „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват Радулов, Василев и Милев.

В квалификациите влиза Анас Маздрашки, а „уайлд кард" от БФТ получиха още Донски, Димитър Кисимов, Виктор Марков и Александър Толев.

Седем българи ще участват и в турнира на двойки. По ранкинг място в схемата имат Донски, Милев и Нестеров, а с „уайлд кард" ще играят Илиян Радулов, Александър Василев, Антъни Генов и Алекс Генчев.

Националният ни отбор за купа "Дейвис" Снимка: БФТ

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