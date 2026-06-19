Българска тенисистка за първи път на полуфинал в турнир от сериите WTA 125

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Тенисистката ни Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си за полуфинал на сингъл на турнир от сериите WTA 125.

В Бреша (Италия) 19-годишната българка направи впечатляващ обрат и победи с 2:6, 6:1, 6:2 34-годишната Екатерине Горгодзе (Грузия), която в момента заема 233-ото място в световната ранглиста, но е достигала до №108 в света.

Янева загуби първия сет след три допуснати пробива, но след това наложи пълен контрол върху случващото се на корта и даде само три гейма на опитната левичарка до края на двубоя.

С отличното си представяне в Бреша българката ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста и ще се доближи до Топ 200.

За място на финала Елизара Янева ще играе срещу победителката от двубоя между Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция) и бившата №31 в света Маяр Шериф (Египет).

Междувременно стана ясно, че Янева ще участва в квалификациите на „Уимбълдън". Това ще бъде дебют за българката на Откритото първенство на Великобритания и второ участие в квалификациите на турнир от Големия шлем след „Ролан Гарос".