Треньорът на Канада: Чух как костта на Коне се чупи

Канада вече си има победа на световно по футбол.

Във Ванкувър единият от домакините отнесе 6:0 организатора на предишния шампионат Катар. Мачът обаче ще се запомни и с ужасяващата контузия на Исмаел Коне.

В 51-ата минута състезателят на Канада бе изритан зверски от Асим Омер Мадибо и телевизионните зрители видяха как кракът на състезателя на италианския “Сасуоло” се огъна неестествено. Коне напусна терена на носилка, а Мадибо получи жълт картон. Главният съдия Кристиан Гарай обаче направи консултация с VAR и смени картона с червен.

Все още не е съобщено официално каква е контузията на Коне, но сподер лекари бившият футболист на “Марсилия” е с фрактури на фибулата и тибията (двете кости на подбедрицата) и претърпя задължителната операция.

“Чух как костта се чупи. Това е историческа вечер за канадския футбол, момчетата бяха феноменални от първата до последната минута и публиката във Ванкувър ни даде невероятна енергия. Но в момента ми е много трудно да празнувам. Всички в съблекалнята сме съкрушени от това, което се случи с Исмаел Коне. Сега просто се молим за него, защото той е сърцето на нашата халфова линия. Цялата ни радост от тези 6 гола изчезна в момента, в който видяхме реакцията на играчите на терена”, коментира американският старши треньор на Канада Джеси Марш.

Така за Коне първенството приключи още във втората среща от предварителната група, а в първия двубой с Босна и Херцеговина (1:1) той бе избран за играч на мача.

След инцидента влезлият като смяна Натан Салиба вкара за 4:0 и развя фланелка с №8 и името на Исмаел Коне.

Във временното класиране в групата Канада е начело с 4 точки и голова разлика 7:1. Швейцария победи 4:1 Босна и Херцеговина и също има 4 точки, но с голова разлика 5:2.

